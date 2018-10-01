МИД Украины отреагировал на задержание экс-министра времен Януковича в Москве

Спикер МИД Украины Марьяна Беца / mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в Москве экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского.

"Мы сейчас проверяем эту информацию", - цитирует спикера МИД Марьяну Бецу "Интерфакс-Украина".

Как отмечает издание "Страна.ua", ведомство направило соответствующую ноту в МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.

В отношении бывшего чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.

Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.