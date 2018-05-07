Бывший украинский министр и нардеп "попался" в ОАЭ на поддельном паспорте

Бывший глава украинского Министерства транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, а также экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой Объединенных Арабских Эмиратов за фальшивый паспорт гражданина Ирака.

Такое сообщение в понедельник, 7 мая опубликовал портал "Левый берег" со ссылкой на собственные источники. Согласно их информации, задержание происходило в начале апреля нынешнего года и вплоть до двадцатых чисел бывший чиновник и нардеп сидел в дубайской тюрьме.

Причем Рудьковский якобы не обращался за помощью к украинским дипломатам, поскольку не собирается возвращаться в Украину, где не появлялся уже четыре года

Также сообщается, что у него нашли не только поддельный иракский паспорт, но и несколько паспортов других стран. Нынешний статус Рудьковского в данном уголовном деле пока скрывается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве был задержан беглый экс-нардеп Шепелев.