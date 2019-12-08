Находился под следствием: в России выбросился из окна топ-чиновник

Глеб Чулков погиб/ Фото: tambov.gov.ru

Вице-губернатор Тамбовской области России Глеб Чулков погиб в результате падения из окна пятого этажа. Топ-чиновник находился под домашним арестом в деле о мошенничестве и проживал в квартире своей матери.

Смертельный инцидент произошел рано утром в воскресенье, 8 декабря.

Смерть Чулкова подтвердили в Следственном комитете РФ, передают росСМИ. По факту гибели чиновника проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Чулков был задержан 16 октября. Вице-губернатора Тамбовской области подозревали в попытке хищения имущества государственного комплекса Рассказовский рынок. 18 октября суд поместил Чулкова под домашний арест. По данным СМИ, около месяца назад Чулков дважды пытался покончить жизнь самоубийством.

Напомним, в России трагически погибла на глазах у друзей московская журналистка Маргарита Вирова. Девушка выпала из окна восьмого этажа жилого дома и скончалась в медучреждении от полученных травм.