Военные корабли РФ оказались в тяжелой ситуации вдали от дома: подробности

Шторм в море / ecocollaps.ru

Российские военные корабли попали в чрезвычайную ситуацию в Норвежском море. Так, пятибалльный шторм застал большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков и десантный Кондопога.

По данным российского издания РИА Новости, скорость ветра превышает 20 метров в секунду. При этом корабли пытаются двигаться к Северному морю, не смотря на волны.

"Приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе. Военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, обеспечены теплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на вод", – сообщили в пресс-службе Северного флота.

В то же время, не сообщается о пострадавших. Также неизвестно о возможных повреждениях кораблей.

Как ранее сообщал Главред, подводные лодки Новороссийск и Колпино Черноморского флота провели полномасштабные учения с торпедными стрельбами в акватории Черного моря.