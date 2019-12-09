"Зеленский сделал шаг": Германия призвала РФ проявить "искреннюю волю"

Хайко Маас / REUTERS

В преддверии саммита "нормандской четверки" Германия обратилась к Российской Федерации. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Москву пойти на компромисс в вопросе Донбасса.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, очевидно, ожидаем того же от России", - сообщил Маас в интервью Deutschlandfunk.

При этом он надеется, что стороны готовы предпринять решительные шаги для установления мира на Донбассе, потому что от ситуации в Украине зависят отношения России с Европой.

В свою очередь, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиров Путиным покажет, есть ли у Кремля "искренняя воля" решить конфликт.

"Президент Франции Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - отметил Бильдт.

Как ранее сообщал Главред, двухсторонняя встреча президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после окончания переговоров в "нормандском формате".