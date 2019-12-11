Луценко рассказал, какую ошибку Порошенко в диалоге с Путиным повторил Зеленский

Саммит в Нормандском формате / Reuters

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский пошел по дороге своего предшественника на данном посту, пятого президента Петра Порошенко, который искренне верил в то, что сможет добиться приемлемого для страны договора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее мнение высказал экс-глава Генпрокуратуры Юрий Луценко. Оно прозвучало в эфире Радио НВ.

Луценко выразил твердую уверенность - Зеленский угодил в ту же ловушку по поводу иллюзии возможности договора с Путиным, что и Порошенко в 2014-м. Дескать, хозяин Кремля крайне негативно относился к Виктору Ющенко (президент в 2005-2010). А Порошенко удастся с ним договориться.

Читайте также"Давайте говорить - ничья": Зеленский оценил переговоры с Путиным"Зеленский, как и много-много украинских президентов до него имели иллюзию, что с Путиным можно договориться. Все украинские президенты считали, что Путин просто не любил предшественника. Так считал и Петр Порошенко. Я помню его первые переговоры с Путиным. Он также считал, что Путин просто очень не любил Ющенко, а в принципе – мы же нормальные, мы просто украинские патриоты, и с нами можно говорить, как с субъектом совместной жизни", – подытожил Луценко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время недавнего парижского саммита "нормандской четверки" (в котором участвовал и Владимир Путин) озвучил главный проигрыш Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.