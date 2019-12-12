В РФ озвучили дату новых переговоров в Минске: что будут обсуждать

Донбасс / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко назвал дату переговоров по вопросу разведения сил на новых участках на Донбассе. По его словам, трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 18 декабря.

При этом дипломат указал, что обсуждение данного вопроса связано с саммитом "нормандской четверки" в Париже. В то же время, он не указал о каких именно участках идет речь.

"Эти вещи будут обсуждаться в рамках минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря", - цитирует дипломата ТАСС.

Как ранее сообщал Главред, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.