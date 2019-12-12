Запрет Слуги народа в России: сериал побил рекорд по просмотрам

Слуга народа стал рекордсменом на росТВ / ТНТ

Первые серии украинского сериала Слуга народа с президентом Владимиром Зеленским в главной роли побили рекорд по просмотрам и стали популярнее любого другого проекта на российском телеканале ТНТ.

Как сообщает Медуза со ссылкой на данные Mediascope по Москве, Слугу народа посмотрело 5% от общей аудитории телеканала. Для сравнения, доля Интернов составила 4,6%, а сериала СашаТаня – 4,1%.

В целом просмотры Слуги народа оказались выше, чем средние телеканала ТНТ, который смотрят 3,4% всех зрителей Москвы от 4 лет и старше.

Генеральный директор холдинга Газпром-медиа, в который входит ТНТ, Дмитрий Чернышенко заявил, что сериал "изначально приобретался для платной платформы", поэтому Слугу народа сняли с эфира, вырезав шутки о Путине. Однако сотрудник канала анонимно сказал журналистам, что в истории такого случая он не припомнит.

"Это очень странный ход — показывать по платной подписке сериал, который есть в бесплатном доступе", — сказал топ-менеджер другого эфирного канала.

Источники также сообщили журналистам, что ранее в Кремле на ТНТ внимания никто не обращал, поскольку этот канал не содержит политики. Однако после того, как одна из новостей попала в топ Яндекса, вокруг телеканал возник ажиотаж. В Газпром-медиа комментировать рекорд Слуги народа по популярности у зрителя отказались.

Как ранее сообщалось, сериал Слуга народа стал бесплатно доступен для россиян в Сети - в оригинальной и неподцензурной версии.

Напомним, накануне, 11 декабря российский федеральный телеканал ТНТ (входящий в холдинг Газпром-Медиа) организовал показ в тамошнем эфире сериала Слуга народа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, оперативно прокомментировал, будет ли смотреть его начальник сериал Слугу народа с Владимиром Зеленским. Более того, из первого эпизода в эфире на восточные регионы РФ ТНТ не вырезал острую шутку с ключевой фразой: "Путин - Хубло" (обыгрывалось название марки швейцарских часов Hublot и известная матерная украинская кричалка "Путин - х*йло"). Тем не менее, для россиян в Москве и в центральных регионах эту шутку вырезали. А к концу вечера телеканал ТНТ и вовсе снял Слугу народа с эфира - после показа трех серий.