"В полной версии": в Сети выложили для россиян бесплатно и без цензуры Слугу народа

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько / кадр из сериала Слуга Народа

Комедийно-сатирический сериал Слуга народа (в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, в 2019-м ставший президентом Украины) стал бесплатно доступен для россиян в Сети - в оригинальной и неподцензурной версии.

Все эпизоды сериала в формате FullHD (с картинкой высокой четкости и сверхкачественным звуком) выложены на онлайн-платформе Okko.

"Первые три (да и все остальные!) серии самого обсуждаемого сериала последних дней смотрите в Okko. Без рекламы и в полном хронометраже", - говорится на официальном Telegram-канале платформы.

Напомним, накануне, 11 декабря российский федеральный телеканал ТНТ (входящий в холдинг Газпром-Медиа) организовал показ в тамошнем эфире сериала Слуга народа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, оперативно прокомментировал, будет ли смотреть его начальник сериал Слугу народа с Владимиром Зеленским. Более того, из первого эпизода в эфире на восточные регионы РФ ТНТ не вырезал острую шутку с ключевой фразой: "Путин - Хубло" (обыгрывалось название марки швейцарских часов Hublot и известная матерная украинская кричалка "Путин - х*йло"). Тем не менее, для россиян в Москве и в центральных регионах эту шутку вырезали. А к концу вечера телеканал ТНТ и вовсе снял Слугу народа с эфира - после показа трех серий.