"Твердость лидера": в МИД РФ похвастались успехами Путина в Париже

Главы "нормандской четверки" / president.gov.ua

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали об успехах, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, российская делегация "решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных".

При этом он считает, что главной задачей представителей Украины было изменение минских соглашений.

"Наша задача была совершенно противоположной. И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям. Будут опять разные интерпретации встречи, оценки, но то, с чем Зеленский ехал в Париж, ему не удалось сделать", - цитирует Руденко ТАСС.

Кроме того, он уточнил, что переговоры проходили на повышенных тонах.

"Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре. Но твердость нашего лидера все это предотвратила. Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили", - объяснил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко считает, что новый саммит глав государств "нормандского формата" может не состояться.