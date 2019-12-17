Пьяный "единоросс" убил человека и пытался сжечь труп

Владимир Корнилов подозревается в убийстве 60-летнего мужчины / Фото goldring.ru

В России произошло очередное жуткое убийство. В понедельник, 16 декабря, был задержан председатель фракции Единая Россия Переславль-Залесской думы Владимир Корнилов – именно его подозревают в убийстве 60-летнего мужчины.

По предварительным данным, убийство произошло вечером в воскресенье в пригороде Переславля - Троицкой слободе, сообщает goldring.ru. Убитый – местный житель 60-летний Павел Чередняков. Его тело было обнаружено в собственной машине, которую пытались сжечь.

53-летний депутат-единоросс Владимир Корнилов, которого подозревают в совершении преступления, также живет в Троицкой слободе. По данным местных СМИ, Корнилов был пьян и убил водителя автомобиля. Затем член партии Путина попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело убитого не сгорело до конца.

Сообщается, что Корнилов уже успел написать заявление о досрочном сложении полномочий депутата гордумы, а также – заявление о выходе из политсовета местного отделения Единой России.

Напомним, в ночь на вторник, 3 декабря, в российском городе Менделеевск (Республика Татарстан) произошло страшное убийство - были зверски зарезаны женщина, юноша и мальчик. Вероятный убийца - бывший муж убитой женщины 41-летний Айнур Харисов. Он задержан и признался, что пошел на преступление из-за ревности.