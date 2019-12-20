Связи с арабами и арсенал оружия: появились новые подробности о стрелке с Лубянки

Евгений Манюров - Фото rovego.livejournal.com

Стрелок с Лубянки Евгений Манюров в последнее время часто общался по телефону с неизвестными людьми на английском языке. Об этом сообщила его мать.

По словам женщины, в последние годы Манюров работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом уволился и нигде не работал.

"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - рассказа мать стрелка Комсомольской правде.

Также у мужчины, устроившего стрельбу на Лубянке в Москве, была девушка. Отношения с ней продолжались давно.

Тем временем российские правоохранители провели обыски в квартире Манюрова и нашли там целый арсенал оружия. Семь единиц оружия – газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное – зарегистрированы на имя мужчины без каких-либо нарушений. Газовый ствол пока что не нашли, карабин был с ним во время стрельбы в Москве. Изъяты пять единиц: два карабина Сайга, два гладкоствольных ружья и травматический пистолет. Кроме того, дома у Манюрова нашли много патронов.

Напомним, Евгений Манюров занимался стрельбой в клубе ДОСААФ в Москве. По словам его тренера Олега Соловича, Манюров тренировался недолго, не более трех месяцев. По оценке тренера, стрелок достаточно плохо стрелял. На занятия он ходил в длинном черном плаще с капюшоном. При этом тренер опроверг версию о том, что у Манюрова были проблемы с психикой.

Как сообщал Главред, стрельба в ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 закончилась тем, что стрелка ликвидировали. По данным СК РФ, один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Позже была озвучена цель нападения и первые подробности стрельбы на Лубянке.

Позже СМИ опубликовали фото ликвидированного стрелка. Сообщалось, что им оказался уроженец Московской области - 39-летний Евгений Манюров.