Эксперт оценил заявления властей РФ о продаже газа в Европу

Терминалы для сжиженного газа / globallookpress

Глава информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев в беседе с российскими СМИ дал краткий недавнему заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, касающемуся поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

"Транспортное плечо России ближе к Европе. По российскому законодательству, поставки трубопроводного газа находятся в монополии у "Газпрома", но на сжиженный это не распространяется. Поэтому в рамках европейского рынка наши позиции лучше", - сказал эксперт.

К слову, Новак до этого оценил доля России в 20% от общего объема поставок СПГ в Европу, а американцев — 13%.

Напомним, ранее исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что российская корпорация Газпром всерьез рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед Украиной (во исполнение решения Стокгольмского арбитража) поставками газа.

Однако, позднее Александр Новак отметил, что пока не имеет возможности публично обсуждать механизм возвращения долга.