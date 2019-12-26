Германия могла дать Украине заработать на Северном потоке-2 - Die Zeit

Северный поток-2 Гермния намерена использовать в своих меркантильных целях / Фото: REUTERS

Германия раскалывает Европу посредством строительства Северного потока-2, поскольку многие страны ЕС восторженно восприняли санкции США. Это приводит к тому, что Берлин становится одиноким в Евросоюзе и все из-за строительства российского газопровода.

Как пишет Die Zeit, Германия долгое время преуменьшала значение Северного потока-2, называя его экономическим проектом.

"Теперь он превратился в политическую катастрофу", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Берлин всегда много говорит о единстве Европы, но никогда не советуется с партнерами по союзу, как и получилось в вопросе сотрудничества с Россией. Отмечается, что немецкое правительство придерживалось такой позиции, как с Северным потоком-1, так и с Северным потоком-2. Берлин ведет себя так, будто живет не в содружестве, а на острове. Это привело к тому, что другие страны ЕС сейчас настроены против Германии враждебно.

"Украина сегодня все еще остается главным транзитным направлением для поставок российского газа в Европу. Когда Северный поток-2 и Турецкий поток заработают, Киеву мало что останется. Поэтому так важно, что украинская и российская стороны при посредничестве ЕС договорились о продлении транзита через Украину", - говорится в статье.

Читайте такжеМедведев спрогнозировал завершение строительства Северного потока-2По мнению авторов материала, несмотря на американские санкции, скорее всего, Северный поток-2 будет достроен и запущен в работу. Берлин будет перепродать российский газ и хорошо на этом зарабатывать.

"Почему бы ему не откладывать часть прибыли от торговли газом на модернизацию ГТС Украины и на компенсацию Киеву потерянных доходов от транзита? Так Северный поток-2 мог бы помочь Украине с деньгами, а Германии в приближении своей газовой политике Европы", - говорится в статье.

Как ранее сообщалось, министр энергетики России Александр Новак утверждает, что несмотря на американские санкции, газопровод в обход Украины Северный поток-2 будет достроен.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом.