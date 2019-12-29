Канада резко прошлась по "подвигу" Путина в Крыму

В МИДе Канады резко раскритиковали открытие железнодорожного сообщения по Керченскому мосту в оккупированном Крыму и в очередной раз подтвердили, что не признают российскую аннексию полуострова.

"Канада осуждает недавние шаги #России по насильственной интеграции Крыма с открытием железнодорожного сообщения на Керченском мосту", - сообщило ведомство в Тwitter.

Ранее пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца.

Также отметим, Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом.