Сеть умилило видео с помогавшей наряжать елку собакой

Пончо украшает елку к Рождеству / Фото: скриншот к видео

В Сети популярным становится ролик с участием семьи из графства Суррей канадской провинции Британская Колумбия, которая наряжает елку с активной помощью собаки по имени Пончо.

Ролик был опубликован в YouTube. В подписи к нему сообщается, что хозяева спасли собаку, когда она была еще щенком.

На самом деле дело не в том, что Пончо хочет наряжать елку. Секрет кроется в отношении собаки к хозяину. В благодарность за спасение хозяина по имени Брент домашний питомец не оставляет ни на секунду и отпускает только в ванную комнату.

На кадрах видно, как мужчина наряжает новогоднее дерево в гостиной, а собака следит за ним, а также подходит и пытается помочь с выбором украшений.

"Пончо позаботилась о том, чтобы елка наряжена по ее вкусу, и была создана удивительная рождественская атмосфера", — также гласит подпись к видеозаписи.

Как ранее сообщалось, социальных сетях приобретает популярность новый флешмоб – владельцы собак фотографируют и публикуют снимки подушечек лап, в которых они видят очаровательных мишек-коал.

Напомним, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков нарядился в костюм крысы и поздравил всех с наступающим Новым 2020 годом.