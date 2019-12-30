"Тяжелые решения": Британия после обмена пленными сделала выпад в сторону РФ

Обмен пленными / пресс-служба Офиса президента Украины

Посольство Великобритании в Украине отреагировали на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Дипломаты отметили необходимость освобождения всех украинских политзаключенных.

"Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их (пленных, - ред.) домой", – написала посол Британии Мелинда Симмонс в Twitter.

При этом она указала, что данный обмен был долгожданным.

"Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", – напомнила дипломат.

Кроме того, Симмонс заявила, что "по-прежнему важно" вынести справедливые приговоры людям, которые несут ответственность за убийства активистов во время Революции Достоинства в 2014 году.

Как ранее сообщал Главред, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель ожидают обмена "всех на всех" и полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.