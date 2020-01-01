Жуткая новогодняя ночь в Брюсселе: вандалы сожгли 20 авто, сотни арестованных

Новогодняя ночь в Брюсселе выдалась беспокойной / Tripway

Бурной выдалась новогодняя ночь в Брюсселе. Вандалы сожгли более 20 автомобилей, несколько сотен граждан арестовали.

По информации правоохранителей, в ночь на 1 января они провели 185 административных и 26 судебных арестов.

При этом в городе произошло много пожаров, 20 автомобилей и один скутер сгорели.

"Это впечатляющие цифры, но полиция быстро вмешалась в очень разных местах. Проблемы в одном из районов не успели набрать обороты. У нас сложилось впечатление, что нам удалось не допустить ухудшения ситуации до уровня прошлого года ", – сказал представитель полиции Брюсселя Оливье Слосс, передает телерадиокомпания RTBF.

Также стало известно, что на станции Беккант ножевое ранение получил неизвестный, в настоящее время он в тяжелом состоянии находится в медучреждении.

В то же время на площади Сен-Пьер неизвестные злоумышленники разбили автобусную остановку и разбили стекла в трамвае, забросав его камнями.

Напомним, в ночь на вторник, 31 декабря, в Деснянском районе Киева - на Троещине злоумышленники на рынке обстреляли и подожгли павильоны. Все это произошло под носом у копов - через дорогу находится отделение полиции.

"Сегодня ночью неизвестные разгромили, постреляли и подожгли павильоны на рынке, что на Драйзера, 8… Пока никого не задержали", - отмечается в сообщении.