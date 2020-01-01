Папа Римский извинился перед женщиной за удар

Папа Римский извинился за грубое отношение с женщиной / фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск принес публичные извинения женщине, которую ударил по руке на площади Святого Петра за намерение обратиться к нему.

Как сообщает La Repubblica, заявление понтифик сделал во время традиционной проповеди.

"Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение. В том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример", — сказал Франциск во время своего выступления.

Уточняется, что женщина, вцепившаяся в руку Папы Римского, осудила его за слова о насилии над женщинами.

В ходе первой мессы понтифик назвал "любое насилие над женщинами" "профанацией Бога, рожденного женщиной".

Он подчеркнул, что женщины были "источником жизни", и выразил сожаление по поводу того, что их постоянно "обижали, избивали, оскорбляли и заставляли заниматься проституцией", а также принуждали "подавлять жизнь, которую они несут в себе".

Он подчеркнул, что "возрождение человечества началось с женщины", и посетовал, что женские тела были "принесены в жертву на алтарях профанов рекламы, прибыли, порнографии".

Как известно, общественный резонанс возник после того, как Папа Римский вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы посмотреть на установленный там рождественский вертеп и пообщаться с верующими. Однако на женщину, которая схватила его за руку, отреагировал не совсем адекватно, ударив ее.

Ранее Папа Римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане. Франциск пригласил на службу детей из Венесуэлы, Ирака и Уганды.