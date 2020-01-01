Печальная статистика: назван рекордный год по количеству погибших в авиакатастрофах

Число жертв авиакатастроф в 2019 уменьшилось почти вдвое, по сравнению с 2018 годом и составило 293 человека.

Наибольшее количество жертв пришлось на трагедию 10 марта. В результате крушения Boeing 737 MAX 8 близ Аддис-Абебы погибли 157 человек. Об этом свидетельствуют данные немецкого Центра оценки авиационных происшествий авиалайнеров (JACDEC), пишет The Brussels Times..

Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.

Ранее в Казахстане назвали три версии крушения самолета Fokker-100.

Также отметим, Криклий оконфузился фото состава с телами погибших пассажиров рейса МН17.