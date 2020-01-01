Помпео отменил поездку в Украину – СМИ

Майк Помпео по неизвестной причине отменил визиты / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео внезапно отменил официальный визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

Как сообщает НВ со ссылкой на осведомленный источник, об этом стало известно 1 января.

Запланированные ранее поездки госсекретаря в Белом доме решили перенести на неопределенный срок. О причинах изменений пока не сообщается.

Предполагается, что такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке. В Вашингтоне полагают, что Помпео нужно отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

Вскоре будут назначены новые даты для визита.

Ранее в интервью Помпео отмечал, что хотел бы посетить запланированные страны.

"Я надеюсь, что все-таки смогу выполнить обязательства. Я направляюсь в Украину, потом в Центральную Азию, а затем на Кипр. Но я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, сотрудников Госдепартамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Помпео приедет в Украину и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 3 января.

Напомним, Помпео во время протокольной встречи с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым в очередной раз заявил о том, что полуостров Крым является территорией Украины.