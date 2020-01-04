Во Франции назвали десятку людей, способных закончить войну на Донбассе

Назван список политиков, способных вернуть мир на Донбасс / Фото: REUTERS

Судьба Донбасса находится в руках десяти человек, пишет французское издание Facta.Media.

"Мы поговорили со многими международными обозревателями и политическими экспертами о судьбе Украины и Донбасса. Большинство наших собеседников верит в то, что на сегодня значительно больше шансов на прекращение войны в Украине. Отчасти это связано с новыми политическими реалиями, отчасти – с новыми людьми, которые будут заниматься этой проблемой. Поэтому мы решили обозначить тех, кто имеет влияние для того, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине", - пишет издание.

Так вот, список людей, способных закончить войну на Донбассе, по версии французских журналистов, выглядит следующим образом:

1. Президент России Владимир Путин

2. Президент Украины Владимир Зеленский

3. Президент Франции Эммануэль Макрон

4. Канцлер Германии Ангела Меркель

5. Президент США Дональд Трамп

6. Глава политсовета оппозиционной партии Виктор Медведчук

7. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

8. Президент Беларуси Александр Лукашенко

9. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

10. Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау.

Читайте такжеЗагороднюк назвал дату установления полного перемирия на ДонбассеНапомним, ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в комментарии Главреду рассказал, что для того, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин отдал ключ от мира на востоке Украины, который лежит исключительно у него в кармане, его нужно к этому принудить.

Мира на Донбассе нельзя добиться, идя по пути снижения давления на РФ, убежден Тука.

По словам экс-чиновника, если идти по пути снижения давления на Россию, можно получить только "дополнительный геморрой".

"Сложно прогнозировать, как будет меняться ситуация на Донбассе в 2020 году. Ведь ключ от мира на Донбассе лежит исключительно в кармане Путина. И для того, чтобы Путин ключ отдал, его нужно к этому принудить", - заявил Тука.