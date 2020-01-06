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Россия порадовала Беларусь перед Рождеством: что произошло

6 января 2020, 13:57

Москва возобновила поставку российской нефти на белорусские НПЗ.

Добыча нефти
Добыча нефти / soc-in.com

Российская Федерация возобновила поставки нефти в Беларусь. По словам, заместителя главы концерна Белнефтехим Владимира Сизова, 4 января белорусские НПЗ снова начали получать российскую нефть.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО Нафтан. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки, в том числе для Мозырского НПЗ", - цитирует агентство БЕЛТА Сизова.

При этом он отметил, что условия поставки нефти определятся в ходе переговоров. Стоит отметить, что накануне в белорусском концерне заявили об оформлении документов на первую партию нефти, которую поставляли по цене без премии поставщика. Отмечается, что эти поставки и старые запасы должны были обеспечить работу НПЗ на весь январь.

Как ранее сообщал Главред, Минэкономразвития отреагировало на остановку поставок нефти из Российской Федерации в Беларусь.

Россия Беларусь нефть НПЗ
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