"Бурное застолье": труп несколько дней просидел за праздничным столом

Убийство в Беларуси/ пресс-служба УВД Витебского облисполкома

Мужчина несколько дней не замечал, что гость умер. По его словам, он догадывался, что что-то не так.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Черессы Витебской области Беларуси. Так, труп гостя сидел за праздничным столом до тех пор, пока не нашли полицейские.

Правоохранители рассказали, что к ним обратилась женщина, муж которой пропал. Выяснилось, что мужчина пошел к односельчанину, который вернулся из Российской Федерации.

"Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", - сообщают РИА Новости.

Указано, что между хозяином дома и мужчиной произошел конфликт, в результате гость получил удар поленом по голове.

"Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал", - отмечается в сообщении.

Согласно данным экспертизы, мужчина 1969 года рождения предположительно умер в следствии закрытой черепно-мозговой травмы. Полиция открыла уголовное дело по данному факту. Теперь хозяину дома 1966 года рождения грозит до 15 лет тюрьмы.

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