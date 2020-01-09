Жуткая авиакатастрофа МАУ: эксперты из Украины осмотрели место трагедии

самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

Группа украинских экспертов, который накануне прибыли в Иран, уже успела осмотреть место авикатастрофы Боинга под Тегераном.

По информации издания Интерфакс-Украина, украинцы уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе и осмотре силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям места крушения, осмотрели фрагменты Boeing 737.

Эксперт отметили, что основной версии катастрофы украинского самолета пока нет, она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов.

По словам источника издания, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - отметил собеседник агентства, говоря о том, сколько вся эта работа может занять времени.

Ранее Главред писал, что самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета. Как сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, трагический инцидент был случайным.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.