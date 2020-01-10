"Ужасное событие": в Австралии рассказали свою версию крушения самолета МАУ в Иране

Скотт Моррисон считает, что никто не намерен был сбивать украинский лайнер.
В Австралии отреагировали на крушение самолета МАУ в Иране. Премьер-министр страны Скотт Моррисон считает, что трагедия не связана с чьими-либо умышленными действиями.
"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты", - цитирует политика CNN.
При этом он заверил, что Австралия готова представить свою поддержку.
"Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку", - подчеркнул премьер.
Также он призвал провести прозрачное расследование крушения Боинг 737 в Иране.
Как ранее сообщал Главред, в Сети опубликовали новое видео, на котором запечатлен момент крушения самолета МАУ в Иране.