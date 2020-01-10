Пламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране

Самолет МАУ разбился в Иране / Reuters

После падения самолета Международных авиалиний Украины в Иране в Сети опубликовали новое видео, на котором запечатлен момент катастрофы.

Пользователи, выкладывающие соответствующие ролики, утверждают, что на кадрах именно авиакатастрофа лайнера МАУ.

В частности, на опубликованных кадра видно, как горящий Boeing 737-800 стремительно падает и сталкивается с землей, после чего происходит мощный взрыв.

Напомним, ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

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В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.