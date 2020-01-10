Иран возьмет на себя ответственность за сбитый самолет МАУ – источник

Иран признает вину за гибель людей в самолете МАУ / Фото: West Asia News Agency

Иран планирует публично объявить причину крушения самолета МАУ в небе над Тегераном 11 января, признав свою вину в ракетном ударе по пассажирскому лайнеру и гибели 176 человек.

"Ходят слухи, что правительство Ирана возьмет на себя ответственность, признают, что сбили рейс 752, и хотят рассказать всем, что это произошло из-за человеческой ошибки", - сообщает Telegram-канал Klimenko-Time.

Уточняется, что сообщение поступило от Наримана Гариба, который ранее первым опубликовал видео с ракетой, которая якобы поразила украинский лайнер.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Иран изменил свои заявления по авиакатастрофе после того, как Канада пригрозила ему санкциями.

"Завтра в Тегеран прилетит и приступит к работе группа из десяти канадских экспертов. Будет образована совместная иранская, украинская и канадская комиссия, которая должна провести исследования черных ящиков, записей радаров и обломков самолета. Комиссия привлечет к дешифровке данных компанию Боинг. Эта информация подтверждена министерством иностранных дел Ирана", - отметил он.

Как сообщалось, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд озвучила информацию службы военной разведки и информации страны, согласно которой самолет МАУ в небе над Тегераном сбила иранская ракета. Аналогичные данные предоставила Австралия.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).

Как ранее сообщалось, у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.