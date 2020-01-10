Выстрелило две ракеты: появилась реконструкция крушения лайнера МАУ

Ракетная атака на самолет МАУ в Иране / Фото: скриншот из видео

В США создали видеореконструкцию столкновения самолета компании МАУ с иранской ракетой в небе над Тегераном, что привело к гибели 176 пассажиров.

Видео обнародовал телеканал ABC News. Реконструкторы, основываясь на данных разведки США, продемонстрировали две ракеты, которые были выпущены по лайнеру, однако поразила цель одна.

Согласно ролику, пуск ракет был совершен в то время, когда самолет был на высоте примерно 1,5 тысячи метров над землей. Одна из них попала в летящий самолет, в результате столкновения он загорелся. Вторая ракета взорвалась в воздухе.

На реконструкции показано, что ракета поразила хвостовую часть самолета. Затем эксперты показывают обломки лайнера уже на земле после крушения, где можно рассмотреть следы от удара.

Как сообщалось, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд озвучила информацию службы военной разведки и информации страны, согласно которой самолет МАУ в небе над Тегераном сбила иранская ракета. Аналогичные данные предоставила Австралия.

Напомним, журналисты телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщили - высока вероятность того, что Боинг 737-800 украинской авиакомпании МАУ, потерпевший крушение ранним утром 8 января близ Тегерана, был сбит двумя ракетами ЗРК российского производства (модель Тор-М1).

Как ранее сообщалось, у стран, входящих в НАТО, отсутствуют основания не доверять разведывательным данным о том, что украинский Боинг авиакомпании МАУ был сбит близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране боевой ракетой.