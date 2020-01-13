"Весь мира знает": крупное британское издание "отдало" Крым России

Крым / УНИАН

Западные СМИ время от времени в своих публикациях относят украинский Крым к Российской Федерации. Так, британское издание Daily Mail угодило в крупный скандал.

В статье о лунном затмении 11 января издание указало, что аннексированный Крым является частью РФ.

"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в тексте.

В свою очередь, посольство Украины в Британии немедленно отреагировало на вопиющий инцидент и призвало внести корректировки в тексте.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор - нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - указано в сообщении пресс-службы дипведомства в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, в Украине разгорелся скандал из-за приезда Dr. Alban. В Госпогранслужбе рассказали, как Dr.Alban попал в Украину.