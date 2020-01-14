Уничтожены лекарства: ночью в Киеве сгорела база парамедиков "Ангелов Тайры"

Ночью в Киеве возник пожар на базе волонтеров / facebook.com/julia.paevska

В ночь на вторник, 14 января, в Киеве разгорелся пожар - сгорела база волонтеров-парамедиков "Ангелов Тайры", которые помогали Операции Объединенных сил. О пожаре сообщила волонтер Юлия Паевская.

По ее словам, огонь уничтожил все накопленные запасы лекарств и другое ценное имущество.

"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", – написала Паевская в Facebook.

Пожарным удалось спасти от огня некоторые запасы для помощи военным на фронте. Тем не менее, по словам волонтера, теперь база нуждается в помощи, чтобы восстановить свои ресурсы.

"Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность. Помощь будет нелишней", - написала она.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание проводки.

Напомним, вечером 22 декабря в селе Бутовка Старобельского района Луганской области произошел пожар в одноэтажном здании психоневрологического диспансера. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Во время тушения пожара эвакуировали 109 человек.