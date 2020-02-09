"Языковая инквизиция": Поклонская сравнила Украину с пиратами из Сомали

Наталья Поклонская / Фото vk.com Наталья Поклонская

Скандальная Наталья Поклонская - ныне депутат Госдумы России, а ранее- экс-прокурор Крыма - которая ранее шокировала новым фото, разразилась очередными неадекватными рассуждениями об Украине.

В этот раз Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами, а причиной для такого потока сознания "няш-мяш" стал языковой вопрос. По ее словам, до Революции Достоинства, "в Киеве почти всё было на русском, а в Закарпатье — на венгерском".

"Наверное, скоро и кошечек начнут проверять: а почему они мяукают не на державной мове?! И всех неправильных кошаков, у которых русское или венгерское "мяу", заставят продавать — в счёт оплаты квиточков за электричество", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на Международной конференции в Сербии заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.

"Крым вернулся в Россию, и это навсегда! Народ Крыма (точнее 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт — его признают везде, в том числе и в Украине", - заявила экс-прокурорша полуострова.