"Злючий прокурор": няш-мяш Поклонская шокировала новыми фото

Поклонская опубликовала в Сети новые фото / УНИАН

В данный момент депутат Госдумы России, а ранее- экс-прокурор Крыма скандальная Наталья Поклонская призналась в том, что она "няш-мяш" и продемонстрировала фото с "голливудской" улыбкой.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш", - написала российский парламентарий в своем Telegram-канале 2 февраля.

Поклонская выложила новые фото / Twitter

Поклонская выложила новые фото / Twitter

Напомним, мем "няш-мяш" у Поклонской в далеком 2014 году, когда Москва назначила ее прокурором аннексированного Крыма. На ее пресс-конференцию обратили внимание пользователи сети, в особенности, из Японии, которые перенесли ее образ в аниме.

Ранее Главред писал, что экс-прокурор уже неоднократно попадала в конфликтные ситуации и давала ярки комменты в Сети, в которых обвиняла Украину во всех смертных грехах. Например, няш-мяш Поклонская разразилась фейками об Украине.

"Знаете, после того, как я написала рапорт об уходе из Генпрокуратуры Украины – а для меня служба в прокуратуре была всей моей жизнью – и приехала в Крым, у меня было искреннее желание и ненависть к людям, которые разбили все в Украине, что было создано. У меня такое протестное настроение было, несогласие, что я реально могла бы взять автоматы и защищать Крым, чтобы не произошло того же самого в Крыму, чтобы никто не приехал, как нас пугали", – рассказала Поклонская в интервью Wonderzine.

Также депутат Госдумы сообщила, что Крым будем российским навечно.