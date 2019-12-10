Создавали "Гестапо": няш-мяш Поклонская разразилась фейками об Украине

Наталья Поклонская / REUTERS

Так называемая депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская рассказала о свое ненависти к украинцам в 2014 году. По ее словам, она якобы готова была помогать оккупантам отобрать украинский полуостров.

"Знаете, после того, как я написала рапорт об уходе из Генпрокуратуры Украины – а для меня служба в прокуратуре была всей моей жизнью – и приехала в Крым, у меня было искреннее желание и ненависть к людям, которые разбили все в Украине, что было создано. У меня такое протестное настроение было, несогласие, что я реально могла бы взять автоматы и защищать Крым, чтобы не произошло того же самого в Крыму, чтобы никто не приехал, как нас пугали", – рассказала Поклонская в интервью Wonderzine.

При этом она напомнила российские страшилки об участниках Революции Достоинства.

"Создавали комнаты под названием "Гестапо" и воровали наших сотрудников из 7-го отдела (это наружка) и других сотрудников спецподразделений "Беркута", которые ходили по гражданке. Их вычисляли, воровали, в это "Гестапо", по пяткам били, потом мешок на голову надевали. И это было", - отметила одиозная няш-мяш.

Кроме того, она заявила, что за эти "зверства" люди получали деньги.

"Это делали специальные товарищи, которые за это получали много денег. И причем даже тырили у себя же, крысятничали", – подытожила пособница оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, так называемая депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, рассказала о том, как ее пытались убить.