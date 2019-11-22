"Не на Украине, а в Украине": Поклонская внезапно осмелела и наехала на россиян

Наталья Поклонская / УНИАН

Бывшая скандальная "прокурор-няш-мяш" аннексированного Крыма, а ныне - назначенная Кремлем "депутатом Госдумы" Наталья Поклонская распекла россиян за то, что они говорят не "на Украине", а "в Украине".

С таким заявлением выступила она в эфире российского телеканала Дождь.

Причем до этого Поклонская выступила с жесткой критикой в адрес пропагандистских ток-шоу на российском телевидении - из-за того, как там подается тема Украины. По ее мнению, такой истерично-оголтетый подход никак не способствует налаживанию российско-украинских отношений.

Напомним, ранее Поклонская посоветовала бывшему кремлевскому узнику режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному в ходе обмена заключенными 7 сентября, не ехать в Крым на танке. До этого она в крайне резком тоне отреагировала на слова преемницы бундескацлерин Ангелы Меркель - главы Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о Крыме.