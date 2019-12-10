Поклонская призналась, почему стала озлобленной и жесткой

Поклонская рассказала о покушении на нее / УНИАН

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее заявила, что Крым российский навечно, рассказала о том, как ее пытались убить.

"Покушение было такое: я выпила бутылку обычной воды в отеле, когда была в командировке в Одессе. В воде оказалось неустановленное вещество. Я об этом, если честно, никому особенно не рассказывала" – вспомнила Поклонская 2011 год в интервью изданию Wonderzine.

При этом Поклонская в мельчайших деталях рассказала о том, как себя тогда чувствовала – "отравление сопровождалось тошнотой, расстройством кишечника, желудка и головной болью".

Отметим, что случай покушения депутат связала с тем, что в то время она была гособвинителем по делу крупной преступной группировки "Башмаки".

Поклонская вспомнила, что на следующий день после отравления приехала в судмедэкспертизу в Евпатории, но не стала трубить во все уши, что это было покушение.

"Он мне сказал: "Наташ, даже не пытайся. У нас лаборатория эта задрипанная совдеповская, допотопная, она не может ничего установить, нет ингредиентов, которые могут выявить современные препараты. Ты сдай кровь, пройди все анализы. Лечись и забудь." Я так и сделала. Всё нормально, слава богу", – рассказала Поклонская.

Как оказалось, ситуация с отравлением и стала той поворотной точкой, которая кардинально изменила Поклонскую.

"Меня этот факт просто озлобил. Я стала жестче ко всему относиться. Трудные ситуации стимулируют, добавляют энергии", - излила душу депутат.

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"Могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме…", – пожаловался Иван Соловьев.

Также ранее сообщалось, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор анексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.

Ее супругом стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, юрист Иван Соловьев.

Свадьба прошла в Крыму, она была "скромная, но со вкусом". Среди гостей были коллеги Поклонской по Госдуме и родные.