"Все ходы записаны": "няш-мяш" Поклонская решила доказать, что она украинка

Наталья Поклонская / УНИАН

Так называемая депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская решила развеять мифы вокруг своей личности. Так, "няш-мяш" заказала генетический тест в одной из клиник Москвы, чтобы доказать украинские корни.

"Недавно заявила на ТВ: "Я – русская украинка". И началась буря в стакане: "Да как она посмела?!", "Что она себе позволяет?!". В воздухе повис главный вопрос: "Ху из миссис Поклонская?" (ну, по национальности). Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник", - сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

При этом она указала, что тест направлен на исследование происхождения человека.

"ДНК бережно хранит всю информацию о человеке – как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", –подчеркнула "няш-мяш".

Как ранее сообщал Главред, скандальная Наталья Поклонская разразилась очередными неадекватными рассуждениями об Украине.