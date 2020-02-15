Катастрофа Боинга МАУ: Иран признал неспособность расшифровки "черных ящиков"

"Черные ящики" сбитого в Иране Боинга МАУ / Reuters

Официальный Тегеран признал, что не в состоянии самостоятельно расшифровать без участия западных экспертов "черные ящики" Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого иранской ракетой.

Как подчеркнул министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, согласно нормам международного воздушного права, Иран имеет право возглавить расследование причин крушения самолета.

В интервью NBC News он сообщил, что для расшифровки "черных ящиков" необходимо программное обеспечение, которого в Иране нет, в то же время на обращение Тегерана к США не дало результатов.

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Зариф добавил, что сейчас бортовые самописцами украинского лайнера "просто лежат" и к ним "никто не прикоснется без присутствия всех заинтересованных сторон".

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в "сливе" секретных данных по сбитому Боингу МАУ.