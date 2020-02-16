"С оглядкой на националистов": Поклонская устроила истерику из-за выборов в Крыму

Наталья Поклонская / vk.com / Наталья Поклонская

Бывший "прокурор" аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская запаниковала из-за предложения президента Владимира Зеленского провести выборы на полуострове. По ее словам, необходимо проводить не выборы, а всеукраинский референдум с одним вопросом: "Как дальше жить?".

Кроме того, в интервью МК Поклонская заявила, что Зеленский через референдум должен узнать у украинцев, хотят ли они продолжения войны, возвращения Донбасса, в также вопрос подачи воды на аннексированный полуостров.

Также она снова заговорила, что Киев должен признать Крым российским и наказать "виновных в государственном перевороте". При этом она заявила, что Зеленский "продолжает действовать с оглядкой на националистов", хотя и хочет изменить риторику в адрес Кремля.

Как ранее сообщал Главред, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров.