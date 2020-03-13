"Паспорт съела собака": блогерше из РФ запретили въезд в Украину на 10 лет

Наталья Краснова / скриншот

Российскую блогершу и комика Наталью Краснову уже во второй раз за последние месяцы завернули на границе. Девушка пыталась попасть в Украину из Беларуси.

Пограничники еще в конце 2019 года на три года запретили ей въезжать в Украину из-за поездок в аннексированный РФ Крым, но женщина заменила старый паспорт на новый и снова попыталась пересечь границу. Она прибыла в четверг, 12 марта, рейсом из Минска в аэропорт Борисполь.

"Женщина заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы без отметки о запрете на въезд помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был сразу раскрыт, поскольку сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина ответила, что его якобы съела собака", – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Женщине продлили запрет на въезд в Украину до десяти лет.

Стоит отметить, что у Натальи Красновой на 14 марта было запланировано в Киеве выступление в качестве стендап-комика.

Как ранее сообщал Главред, известного исполнителя российского шансона и бывшего солиста коллектива Лесоповал Сергея Куприка пограничники не пропустили в Украину