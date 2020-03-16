Чехия ушла на жесткий карантин

В Чехии ввели карантин / Фото vinegret.cz

Из-за опасного коронавируса COVID-19 в Чехии ввели карантин на территории всей страны. Карантин начнет действовать с понедельника, 16 марта, и продлится до шести утра 24 числа.

В условиях карантина жителям Чехии предписано ограничить свои передвижения, пребывание на улице и в общественных местах до "минимально необходимой меры". Также власти рекомендовали свести к минимуму контакты с другими с людьми, передает местное издание vinegret.cz. Выходить из дома чехам разрешили только для:

похода на работу или ведения предпринимательской деятельности;

посещения родственников или близких лиц;

покупки продуктов, лекарств, гигиенических средств, косметики, бытовой химии, кормов и других товаров для животных, топлива на АЗС;

прогулок на природе в лесах и парках (гулять с ребенком и выгуливать собаку можно);

присутствия на похоронах.

Кроме того, в стране запретили работу онлайн-сервисов такси, таких как Uber или Bolt. Классические такси продолжат работу в обычном режиме. Также в Чехии временно запретили работу отелей, хостелов и других предприятий гостиничного типа, а также всех магазинов электроники (оффлайновых).

Контролировать соблюдение карантина будет полиция и более 2 тыс. военнослужащих, а также около 400 сотрудников таможни.

Читайте такжеСмертоносный китайский вирус учинил переполох еще в трех странахЗа нарушение карантина жителей Чехии будут наказывать. В частности, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что нарушение карантина будет трактоваться как умышленное распространение общественно опасного инфекционного заболевания, что является уголовным преступлением и предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, с 16 марта правительство Чехии ввело полный запрет на въезд иностранцев и на выезд своих граждан из-за распространения коронавируса.

Ранее Главред писал, как живут украинцы в коронавирусной Чехии. В частности, наш соотечественник Максим, проживающий в Праге, рассказал, что в метро города установили дозаторы для дезинфекции рук, школы детские сады и университеты закрыты, а студенты находятся на дистанционном обучении. Кроме того ограничения коснулись и общественного транспорта – автобусы ездят немного реже, а студенческие и школьные отменили.