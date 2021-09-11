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21 миллион евро на презервативы: власти Франции будут задаривать девушек бесплатными контрацептивами

11 сентября 2021, 01:55
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Государство намерено помочь молодым людям, которые находятся в трудном финансовом состоянии.

Презервативы
Презервативы для француженок станут бесплатными / Molbuk

Француженки в возрасте до 25 лет с 1 января грядущего года будут получать подарки от властей страны. Им будут дарить бесплатные контрацептивы.

Это будет государственная помощь за счет медицинского страхования, сообщает RFI со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

По его словам, гормональные контрацептивы и все связанные с ними медицинские услуги и тесты будут бесплатными для девушек в возрасте до 25 лет. Ежегодно государство будет выделять на эти потребности 21 миллион евро.

Свое решение власти Франции аргументируют сокращением использования контрацептивов "среди определенного числа молодых женщин". Такая тенденция сложилась из-за финансовых трудностей.

А вот с 25 лет, по утверждению Верана, "молодые люди, как правило, уже обретают большую финансовую независимость".

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Известно, что это не первое подобное решение властей Франции. Еще с 2013 года контрацептивы стали бесплатными для французских девочек от 15-18 лет. Что привело к сокращению абортов с 9,5 до 6 случаев на тысячу человек.

Затем, в прошлом году, контрацепция стала бесплатной для всех несовершеннолетних.

Читайте такжеШесть признаков того, что пора заканчивать прием противозачаточных таблетокРанеее Главред писал, что гормональные контрацептивы могут немного повысить риск развития рака груди. Это может варьироваться в зависимости от типа контрацепции, которая используется.

Однако преимущества противозачаточных средств часто перевешивают риски. Например, гормональные противозачаточные средства могут предотвратить нежелательную беременность и защитить от других видов рака.

viber
Франция
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