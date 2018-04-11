Путин прокомментировал "хаотичную обстановку в мире"

Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство, причем обстановка становится все более хаотичной, однако Россия надеется, что здравый смысл возобладает, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств.

"Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — цитирует Путина ТАСС.

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По его словам, Москва настроена на конструктивный диалог с зарубежными партнерами и будет продвигать положительную повестку дня.

"Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества", – заявил российский президент.

Ранее США подняли в воздух самолет "судного дня" для ядерного конфликта. Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются.

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

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Позднее Трамп назвал причины плохих отношений с РФ.