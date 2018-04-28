В Армении правящая партия уступила оппозиции

Республиканская партия Армении, членом которой являлся экс-премьер-министр Серж Саргсян, не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры на выборах, которые состоятся 1 мая.

"Политическая ситуация изменилась. Партия руководствуется исключительно интересами государства. Это осознанное решение", - цитирует Aysor вице-спикера парламента, пресс-секретаря партии Эдуарда Шармазанова.

В Республиканской партии еще не определились с кандидатом, которого намерены поддержать на предстоящих выборах. Однако лидер протестного движения Никол Пашинян воспринял новость несколько скептически.

"Это неплохо, но и не совсем хорошо. Было бы хорошо, если бы Республиканская партия объявила, что вместе с другими фракциями поддержит "народного" кандидата в премьер-министры", — сообщил он сторонникам.

Представители партии "Процветающая Армения", которая является второй по величине в парламенте, выразили свою поддержку Пашиняну.

Напомним, лидер армянской "бархатной революции" Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Он может занять пост, если за лидера оппозиции проголосует большинство депутатов Национального собрания Армении.

Как ранее сообщалось, В Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности, однако позднее его выпустили из СИЗО. 23 апреля к митингующим присоединились военные.

Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.