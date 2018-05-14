Папа Римский нашел применение деньгам от продажи своего Lamborghini

Автомобиль понтифика ушел с молотка на аукционе.
Белоснежный автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска с его автографом на капоте продали на аукционе Sotheby's за 715 тысяч евро.
Как сообщает автопроизводитель в Twitter, все деньги от продажи передадут понтифику лично.
Франциск ранее заявлял, что всю сумму намерен потратить на благотворительность.
Напомним, компания Lamborghini подарила Франциску автомобиль в ноябре 2017 года. Персонализированную для Папы модель Lamborghini Huracan изготовили в цветах Ватикана. Авто белого цвета украшено желтыми полосами на кузове и зеркалах.
Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск заявил в интервью журналисту о том, что ада не существует. Эта фраза спровоцировала в Ватикане громкий скандал.