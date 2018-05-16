Евробюрократы придумали способ обхода санкций США

Чиновники Еврокомиссия намерены использовать принятое более двадцати лет назад, но остававшееся "на задворках" положение о защите от выполнения американских санкций.

С таким заявлением выступил комиссар Евросоюза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Если это станет необходимо, мы готовы (использовать положение – "Главред"), — цитирует чиновника портал "DW".

С помощью данного блокирующего постановления европейские компании получают право не выполнять американские санкции против Ирана. При этом в Еврокомиссии планируют коммерсантам возмещать убытки, связанные с возобновлением санкций США.

Такая норма была принята в 1996 году на фоне споров вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, но тогда так и не была использована, поскольку конфликт удалось уладить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США призвали страны Европы ввести санкции против Ирана.