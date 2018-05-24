Сбитый "Боинг-777" на Донбассе: Минобороны РФ прокомментировало обвинения международной комиссии

24 мая Международная следственная группа официально объявила, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам.

Минобороны России традиционно опровергло все обвинения.

"Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", — заявили в российском ведомстве.

По их словам, "ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекал".

Отмечается, что при этом "часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat".

"Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами", — заявили в Минобороны.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.