"Приветствую тебя, народ, и прощайте": обнародованы последние слова экс-президента Йемена Салеха

18 июня 2018, 09:05

Свое последние видеообращение бывший лидер страны снял за 6 часов до своей гибели.  

С 2014 года в Йемене идет гражданская война.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех, убитый 4 декабря прошлого года, за несколько часов до своей гибели успел записать видеообращение к народу.

Это видеообращение распространили йеменские СМИ. В нем Салех говорит о своем отношении к захватившему йеменскую столицу движению "Ансар Алла" (хуситы, шиитская группировка). Видео длится 15 минут, и все это время слышны громкие выстрелы из автоматического оружия. Салех уточнил, что "в настоящий момент бой идет в ста пятидесяти метрах от его дома", пишет Rambler News со ссылкой на РИА Новости.

"Они обстреливают районы и дома, в которых живет руководство партии Конгресс (партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), лидером которой был Али Абдалла Салех), и моих родственников, чтобы избавиться от них", — уверен бывший глава страны.

Он обвинил мятежное движение в намерении "избавиться от республиканского строя", а хуситов – в планах "создания в Йемене теократического государства". При этом экс-президент заявил о провале "Ансар Алла" в управлении экономикой страны.

"Я призываю к народному восстанию и всеобщей забастовке для того, чтобы сохранить республиканский строй, свободы и демократию", — призвал Салех.

Также он обратился к коалиции арабских стран, которые ведут военную кампанию в Йемене, с призывом "прекратить агрессию и начать диалог".

В завершении видеообращения бывший лидер страны заявил, что пока на протяжении десятков лет находился во власти он, в частности, "всегда был защитником их (других арабских стран – ред.) интересов, в особенности интересов палестинского народа".

Последние слова арабского лидера: "Приветствую тебя, народ Йемена, и прощайте".

По словам источника РИА Новости в окружении экс-президента страны, Салеха убили во дворе его дома через шесть часов после записи видеообращения.  

Напомним, МИД Украины призвало граждан не ехать в опасные страны, среди которых Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия.

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убийство Йемен экс-президент Али Абдалла Салех
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