В МИД Украины поставили Россию на место

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан не ехать в опасные страны, среди которых Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия.

Об этом написал в своем Twitter государственный секретарь украинского внешнеполитического ведомства Андрей Заяц, комментируя освобождение украинского врача в Ливии, похищенного боевиками несколько дней назад.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае",— говорится в сообщении.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 января 2018 г.

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