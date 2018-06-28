Москалькова сбежала, а Денисову снова не пустили к Сенцову: видео

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова добралась до колонии "Белый медведь", в которой удерживают незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Однако к заключенному ее снова не пустили.

Как пишет УНИАН, русский омбудсмен Татьяна Москалькова по прилету в аэропорт Салехарда отказалась далее ехать вместе с Денисовой и скрылась.

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Позднее она выложила в своем Instagram фото с территории колонии, подписав его: "Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым".

А полчаса назад выложила его одно фото:

Видео, как сама Москалькова беспрепятственно заезжает на территорию колонии, выложил у себя на Facebook журналист Роман Цимбалюк.

"Видео для наглядности как выглядит договоренность с президентом России о доступе к "удерживаемым лицам". Услышите про одиннарод можете его пересматривать, оно небольшое", – так он прокомментировал ролик.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят Сенцова в Салехарде вдвоем.